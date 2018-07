Ataque aéreo de Israel à Faixa de Gaza mata 2 Um ataque aéreo de Israel contra a Cidade de Gaza matou ontem dois suspeitos de terrorismo. Autoridades do grupo islâmico Hamas afirmaram que um míssil atingiu o veículo no qual estavam os suspeitos. Outras cinco pessoas que estavam próximas ao carro sofreram ferimentos. Ainda ontem, a prefeitura de Jerusalém ordenou o fechamento da rampa de madeira que passa ao lado do Muro das Lamentações e conduz à Esplanada das Mesquitas. De acordo com a prefeitura, a rampa está em estado precário.