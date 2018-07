Ataque aéreo de Israel contra Gaza deixa 4 mortos

O bombardeio aconteceu na noite de hoje em Maghazi, um distrito situado na região central da Faixa de Gaza. Sem fornecer mais detalhes, Kidra informou que todos os mortos eram homens.

Segundo o exército de Israel, tratava-se de um grupo de supostos militantes palestinos prestes a disparar foguetes contra o território israelense. Não foi informado, no entanto, a qual grupo pertenceriam os supostos milicianos. As informações são da Associated Press.