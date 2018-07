Um porta-voz militar disse que os militantes atingidos preparavam-se para lançar mais ataques contra Israel. Um porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza disse que 5 homens foram mortos e outros 11 ficaram feridos, em uma explosão dentro de um campo de treinamento militar no sul de Gaza. Um porta-voz da polícia israelense disse que as cidades do sul do país estavam em alerta. As informações são da Associated Press. (AE)