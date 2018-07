Ataque aéreo de Israel mata dois palestinos em Gaza

GAZA - Ao menos dois supostos militantes palestinos morreram nesta quinta-feira, 8, na Cidade de Gaza quando viajavam em um veículo que foi atingido por um foguete disparado por aviões de Israel, informaram testemunhas e fontes médicas locais.

O incidente ocorreu em uma rua central da cidade de Gaza. O governo israelense confirmou o ataque contra dois militantes que planejavam se infiltrar em Israel. Um deles estaria envolvido em ataques suicidas em Eilat, no sul do país, que teriam deixado três civis mortos.

No local, as autoridades encontraram os corpos completamente carbonizados no interior do veículo, que ardeu em chamas no momento em que foi atingido pelo projétil. De acordo com o um funcionário do Ministério da Saúde de Gaza, cinco pessoas ficaram feridas.