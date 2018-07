Ataque aéreo dos EUA mata 6 em área tribal do Paquistão

ISLAMABAD - Pelo menos seis pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um novo ataque com mísseis de aviões não tripulados dos Estados Unidos nas áreas tribais do Paquistão (oeste do país), informou nesta quarta-feira, 6, a imprensa paquistanesa.

Segundo a emissora Express Tv, o ataque ocorreu na noite de terça-feira, 5, na zona de Mir Ali, situada na demarcação tribal do Waziristão do Norte, uma das mais afetadas pelos ataques destes aviões.

O Waziristão do Norte é um reduto de redes jihadistas e facções talibãs paquistanesas e afegãs, e os EUA pressionam o Paquistão há quase um ano para que o país asiático lance uma operação militar na demarcação.

Em 2011, houve em torno de 40 ataques de aviões espiões dos EUA nas áreas tribais paquistanesas, o que representa uma queda sobre os dados do ano passado.

Estados Unidos e Paquistão vêm trocando farpas há uma semana com relação ao uso da base de Shamsi, na província paquistanesa do Baluchistão, desde a qual supostamente saem os aviões, depois que Islamabad pediu a retirada das tropas americanas do local.