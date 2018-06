Ataque aéreo israelense atinge Faixa de Gaza após lançamento de foguete por militantes

JERUSALÉM - Uma aeronave israelense atingiu alvos militantes na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, nesta quinta-feira, 16, após um foguete lançado do território costeiro atingir o sul de Israel, informou o Exército israelense.

Uma pessoa ficou levemente ferida em Gaza, de acordo com moradores. Nenhum dano ou feridos foram relatados em Israel após as sirenes de alerta soarem e o foguete atingir um campo aberto, próximo a cidade de Ashkelon, antes do amanhecer, segundo o Exército.

O lançamento de foguetes se tornou uma ocorrência quase semanal na faixa costeira recentemente, mas nenhum grupo militante reivindicou responsabilidade imediata pelo ataque.

"O recorrente lançamento de foguetes em Israel é uma decisão deliberada de mirar em civis. Nenhuma pessoa deveria viver sob a ameaça de terrorismo", disse o porta-voz do Exército israelense, tenente-coronel Peter Lerner, em nota.

Um grupo simpatizante da Al Qaeda, que desafiou o Hamas, foi considerado culpado por outros ataques recentes, nenhum causador de ferimentos ou danos. / REUTERS