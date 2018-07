Ataque aéreo israelense mata duas pessoas em Gaza

Em outro incidente, militantes de Gaza dispararam contra um veículo do Exército que patrulhava a fronteira no sul de Gaza, ferindo levemente o motorista. Parentes dos homens mortos disseram que eles eram civis e grupos militantes locais não assumiram a responsabilidade pela tentativa de lançamento de foguetes.

Mas os meios de comunicação israelenses, citando fontes que pediram anonimato, disseram que os homens faziam parte de uma pequena facção armada inspirada na Al-Qaeda. Um site militante com ligação com a rede terrorista disse que os homens eram parte de um grupo chamado "Tawhid". Vários grupos inspirados na Al-Qaeda têm surgido em Gaza nos últimos anos. Eles consideram o Hamas muito moderado, apesar da ideologia militante do grupo. As informações são da Associated Press.