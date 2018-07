Ataque aéreo mata 10 insurgentes no Paquistão Um funcionário do governo paquistanês disse que jatos de combate bombardearam supostos esconderijos de militantes na região noroeste do país, perto da fronteira com o Afeganistão, matando pelo menos dez insurgentes. Segundo Javed Khan, o ataque atingiu duas áreas da região tribal de Kurram. A ação foi realizada com base em informações de inteligência sobre a presença de militantes.