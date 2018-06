Ataque aéreo mata 20 integrantes das Farc O Exército colombiano afirmou ontem que um ataque aéreo contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) - que atualmente negociam um acordo de paz com o governo de Bogotá - matou pelo menos 20 guerrilheiros do movimento insurgente no domingo. O ataque ocorreu no Departamento (Estado) de Nariño, perto da fronteira com o Equador. Três acampamentos da "Coluna Mariscal Sucre" foram atingidos, afirmaram as autoridades.