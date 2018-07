Ataque aéreo mata ao menos 30 na Síria, dizem ativistas

Pelo menos 30 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em um posto de gasolina no norte da Síria nesta quinta-feira, após ataque aéreo atribuído ao governo por ativistas de oposição ao presidente Bashar Assad.

Em Londres, Rami Adul-Rahman, do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, afirmou também que dezenas de pessoas ficaram feridas em uma explosão ocorrida na cidade de Ain Issa, a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Turquia. As informações são da Associated Press.