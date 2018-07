Ataque americano mata 6 em região tribal Autoridades paquistanesas confirmaram ontem que pelo menos cinco pessoas morreram e três ficaram feridas em um ataque com mísseis realizado por um avião não tripulado (drone) dos EUA em uma zona tribal do noroeste do Paquistão. O ataque ocorreu no distrito de Barmal, na região tribal do Waziristão do Sul, situada na fronteira com o Afeganistão. O drone americano lançou quatro mísseis, que caíram em uma casa, matando todos os moradores. O Waziristão do Sul é reduto de facções do Taleban e de grupos jihadistas que operam em ambos os lados da fronteira entre Afeganistão e Paquistão.