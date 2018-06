Ataque armado deixa 1 policial morto e 3 feridos na Colômbia

BOGOTÁ - Um policial morreu e outro ficou ferido no domingo após um ataque a tiros realizado por desconhecidos no centro urbano de um povoado ao Norte de Santander, na Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela, informaram fontes oficiais.

A ação aconteceu no município de Ocaña, informou o secretário do governo de Norte de Santander, Yebrail Haddad, em sua conta no Twitter. "Repudiamos ataque com pistola em Otaré que deixou um policial morto, um ferido e dois civis feridos", escreveu.

Em outra mensagem, ele explicou que o fato aconteceu quando os policiais almoçavam em um restaurante.

Embora nenhum grupo tenha assumido a autoria do ataque, a ação ocorreu no primeiro dia da "greve armada" do Exército de Libertação Nacional (ELN) para a comemoração dos 50 anos da morte do sacerdote Camilo Torres Restrepo, que fez parte do grupo.

Repudiamos ataque plan pistola en Otaré que deja 1 Policia muerto 1 herido y 2 civiles heridos. Llamado vehemente a proteger población civil — Yebrail Haddad (@yebrailh) 14 fevereiro 2016

Recompensa

Mais cedo no domingo, o Exército colombiano havia divulgado que ofereceria uma recompensa de até 100 milhões de pesos (cerca de US$ 25.500) por informações que permitissem evitar atos terroristas no país em razão da greve armada promovida pelo ELN.

Segundo um comunicado do Exército, o objetivo da medida é obter informações que permitam prevenir ou neutralizar ações que possam afetar a população civil, organismos de segurança, infraestrutura energética, petrolífera e rodoviária do país. /EFE