Ataque atinge complexo do Taliban paquistanês Um ataque atingiu um complexo do Taliban paquistanês, matando ao menos quatro militantes neste domingo. Dois mísseis atirados de um drone, supostamente americano, atingiram um complexo no vilarejo de Khara Tanga, na região de Datta Khel, disseram dois oficiais da inteligência do Paquistão.