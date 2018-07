Ataque atribuído aos EUA mata quatro no Paquistão Um ataque com mísseis realizado pelos Estados Unidos atingiu hoje um veículo com supostos militantes em um distrito tribal do Waziristão do Sul, no Paquistão, informaram fontes do setor de segurança do país. Quatro pessoas morreram no ataque, segundo as fontes. Não há até o momento informações sobre as identidades dos mortos.