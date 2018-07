Ataque cardíaco mata o presidente de Malawi O presidente do Malawi, Bingu wa Mutharika, de 78 anos, morreu na manhã de hoje, horas depois de sofrer um ataque cardíaco, informou uma fonte do hospital na capital Lilongwe. "Ele morreu... depois de duas horas de reanimação", pouco depois da meia-noite, afirmou a fonte, falando sob a condição de anonimato porque o governo do país africano ainda não havia feito um anúncio formal.