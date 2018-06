Ataque com avião teleguiado mata 8 no Paquistão

O ataque na região do Waziristão do Norte foi o segundo com aviões teleguiados norte-americanos no Paquistão nesta semana. As ações ocorrem em meio aos esforços norte-americanos para reconstruir seu relacionamento com o Paquistão, que em novembro bloqueou a passagem de suprimentos norte-americanos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o vizinho Afeganistão.

O Parlamento do país pediu o fim dos ataques dos aviões teleguiados, considerados por muitos como uma violação inaceitável da soberania paquistanesa.

Oito mísseis foram disparados contra uma casa da região de Dra Nishtar, no Waziristão do Norte, na manhã deste sábado, informaram funcionários da inteligência paquistanesa, em condição de anonimato.

O escritório de assuntos externos emitiu um comunicado condenando o ataque e dizendo que ele foi uma violação da soberania e da lei internacional. Medida semelhante fora tomada no último domingo, quando foi realizado o primeiro ataque desde que o Legislativo pedira o fim desse tipo de ação.

Os Estados Unidos não estão dispostos a encerrar os ataques com aviões não tripulados, afirmando que eles enfraqueceram a Al-Qaeda e grupos ligados à rede terrorista nas regiões tribais do Paquistão, muitas das quais estão fora do controle do governo paquistanês. No passado, a agência de inteligência paquistanesa cooperava com os ataques, embora o governo nunca tenha reconhecido isso publicamente. As informações são da Associated Press.