Ataque com bombas em Bagdá deixa 8 mortos

Este mês foi particularmente violento no Iraque, com o aumento dos ataques lançados por grupos insurgentes.

O caso de hoje aumentou o número de mortos em atentados no país em junho para pelo menos 183, o mais alto desde janeiro, quando foram registradas 255 mortes.

A escalada na violência é vista com uma tentativa do grupo fundamentalista Al-Qaeda de minar o governo iraquiano após a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, em dezembro do ano passado. As informações são da Associated Press.