Ataque com bombas em Donetsk atinge ônibus e mata ao menos 8 civis

KIEV - Ao menos oito civis foram mortos nesta quinta-feira, 22, quando um bombardeio atingiu um ônibus na cidade de Donetsk, controlada por separatistas pró-Rússia, disseram autoridades locais e testemunhas.

O ataque, que destruiu um ônibus e explodiu janelas próximas, aconteceu após uma noite de combates intensos no principal aeroporto da cidade no leste ucraniano e coincidiu com negociações diplomáticas entre Ucrânia e Rússia.

O porta-voz militar Vladislav Seleznyov disse que 10 soldados ucranianos morreram durante a noite, seis deles no complexo do aeroporto, alvo simbólico que tem sido cenário de combates intensos ao longo dos últimos meses entre forças do governo de Kiev e separatistas apoiados por Moscou.

O porta-voz disse mais tarde que forças do governo se retiraram do terminal novo do aeroporto, a parte principal do complexo. "Continuamos a controlar a parte sul do aeroporto, deixamos o terminal novo porque parece uma peneira e simplesmente não tem lugar para se proteger lá", disse Seleznyov.

Não ficou claro que tipo de projétil atingiu o ônibus ou quem fez o disparo. Os dois lados trocaram acusações.

Um cinegrafista da Reuters viu seis corpos dentro do ônibus destruído e no entorno, em um bairro na região sul da cidade.

Autoridades regionais disseram que oito pessoas morreram no ataque, apesar de os rebeldes terem indicado que houve um número maior de vítimas.

O primeiro-ministro ucraniano, Arseni Yatseniuk, disse que o ataque foi cometido por separatistas e a Rússia, que Kiev diz estar armando e dando apoio militar aos rebeldes, tinha responsabilidade.

Vladimir Kononov, uma autoridade separatista, disse: "Um grupo de sabotagem estava em ação. Esse grupo foi detido." /REUTERS