Ataque com carro-bomba mata 16 e fere 35 na Nigéria Um carro-bomba explodiu ontem na cidade de Kaduna, norte da Nigéria, matando pelo menos 16 pessoas e ferindo 35. O carro era perseguido pela polícia ao ir em direção a uma igreja, quando bateu e explodiu. Embora nenhum grupo tenha reivindicado a autoria do atentado, as suspeitas recaem sobre o Boko Haram, milícia que luta para estabelecer a sharia (lei islâmica) na Nigéria e executou uma série de ataques em dezembro. / AP