Ataque com explosivos deixa feridos na China

"Eu ouvi quatro ou cinco explosões. Estava com muito medo. Vi três ou quatro pessoas no chão", disse Fang Shaoying, dono de um pequeno mercado próximo à cena do ataque. Fotos do local postadas na rede social chinesa Weibo mostraram três pessoas deitadas, com um grande incêndio a uma certa distância, que produziu enormes nuvens de fumaça.

A agência estatal chinesa disse que várias pessoas foram levadas ao hospital, mas não há mais detalhes e não está claro se houve alguma morte. Uma porta-voz para o departamento regional da polícia disse apenas que mais informações serão divulgadas em breve.

No mês passado, Urumqi foi alvo de um ataque com bomba a uma estação de trem que feriu 79 pessoas e matou três, incluindo dois que participaram do ataque. Desde então, a segurança na cidade foi aprimorada.

Os ataques na região têm sido atribuídos ao grupo étnico muçulmano uigur, que é contrário ao governo chinês. A tensão entre chineses e uigurs em Xinjiang se mantém há anos, particularmente desde a revolta de 2009 em Urumqui, quando cerca de 200 pessoas morreram, segundo números oficiais. Fonte: Associated Press.