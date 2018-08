Ataque com faca em Paris deixa um morto e dois feridos

PARIS - Ao menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas nesta quinta-feira, 23, após serem atacadas por um homem armado com uma faca. Veículos de imprensa locais informaram que o agressor gritou "Allahu Akhbar" (“Alá é grande”, em árabe) durante a ação e foi “neutralizado” por policiais na cidade de Trappes, em Paris.

Agentes do departamento de Yvelines confirmaram em sua conta no Twitter que uma operação está em andamento no momento na rua Camille Claudel e pediram aos cidadãos que evitem a região. / EFE e AP