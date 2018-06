Ataque com granada mata 2 e fere 30 nas Filipinas

Investigadores tentam identificar os responsáveis pelo ataque, ocorrido no sábado à noite diante do bar El Sentro Resto, na cidade de Iligan, um centro industrial e comercial que fica a 780 quilômetros a sudeste da capital, Manila.

Os suspeitos incluem rebeldes muçulmanos, militantes ligados à Al-Qaeda ou até civis que tenham se envolvido numa briga, segundo o coronel do exército Daniel Lucero. No passado, Iligan foi alvo de separatistas rebeldes.

A polícia filipina encontrou no local o pino da granada, que também danificou vários carros estacionados e levou transeuntes a fugirem em pânico. As informações são da Associated Press.