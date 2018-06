Ataque com granadas deixa quatro mortos no Quênia Explosões em uma das maiores rodoviárias de Nairóbi, capital do Quênia, mataram pelo menos quatro pessoas e deixaram outras 40 feridas neste sábado, disseram policiais quenianos, que culparam militantes islamitas da Somália pelos atentados. O porta-voz da polícia, Charles Owino, disse que testemunhas viram um automóvel se aproximar da rodoviária em alta velocidade e homens que estavam no carro jogarem pelo menos três granadas contra as pessoas que estavam no terminal. A ministra da Casa Civil, Esther Murugi, visitou vários dos feridos em um hospital e afirmou que seis serão submetidos a cirurgias de emergência.