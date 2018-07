Ataque com míssil deixa ao menos 29 mortos na Síria Pelo menos 29 pessoas morreram, incluindo 19 crianças, em um ataque com míssil feito pelas forças do regime sírio no norte da cidade de Alepo, disse neste sábado o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, revisando o número divulgado anteriormente.