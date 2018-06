Ataque com morteiro mata cinco no Afeganistão

CABUL - Um oficial afegão afirmou que um ataque de morteiro no norte da província de Takhar tirou a vida de cinco civis, incluindo quatro crianças, todas da mesma família, na quinta-feira, 30.

O porta-voz do governo da província, Sunatullah Timor, disse na sexta-feira, 31, que o incidente ocorreu quando membros do Talibã atacaram um posto de segurança. Um dos morteiros atingiu uma casa próxima, matando todos que estavam dentro.

No mesmo distrito, o Talibã matou um segurança policial, sua esposa e sua mãe, disse Timor. A presença do Talibã nas províncias do norte está aumentando com a melhora no tempo. / AP