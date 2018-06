Ataque contra base rebelde deixa 13 mortos Um terrorista lançou ontem um carro-bomba contra uma posição dos rebeldes zaiditas (um braço do xiismo) na Província de Jawf, norte do Iêmen, matando 13 pessoas, informaram fontes tribais. Entre as vítimas estão quatro pedestres, uma mulher e três crianças. Testemunhas confirmaram que o carro-bomba atingiu uma escola de Hazm, que os rebeldes transformaram em base para sua milícia.