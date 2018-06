Ataque contra campo de refugiados iranianos mata 6

A ONU solicitou ao governo do Iraque que garanta a segurança dos cerca de 3.100 refugiados e aja rapidamente para encontrar os responsáveis pelo atentado. O governo iraquiano abriu uma investigação, mas afirmou que há pouco a se fazer para proteger o campo de ataques aéreos. Bagdá também pediu que a comunidade internacional acelere os esforços para reassentamento dos refugiados.

O campo abriga membros do Mujahedeen-e-Khalq, ou Mek, uma ala militante do Conselho Nacional de Resistência do Irã. O governo do Irã majoritariamente xiita considera o Mek um grupo terrorista e quer expulsá-lo do país.

O acampamento, localizado em uma antiga base militar americana conhecida como Campo Liberdade, deveria ser um abrigo temporário, enquanto a ONU trabalha para encontrar países que acolham os refugiados. Eles não devem retornar ao Irã por causa de sua oposição ao regime.

Neste sábado, 35 foguetes e morteiros atingiram o local, informou o porta-voz do campo, Shahriar Kia. Ele disse que mais de 100 pessoas ficaram feridas, mas a ONU e a polícia apontaram cerca de 40. As informações são da Associated Press.