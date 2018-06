Ataque contra edifício administrativo deixa 12 mortos no Afeganistão

SÃO PAULO - Seis policiais, cinco talibãs e um civil morreram e outras 16 pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira, 17, após o ataque de um comando talibã contra um edifício administrativo na província afegã de Farah, no oeste do país, informou à Agência Efe uma fonte oficial.

O ataque foi perpetrado por cinco insurgentes que tinham o objetivo de entrar no escritório do governador de Farah, segundo relatou o porta-voz do próprio líder provincial, Naqibulá Farahi.

Um dos agressores detonou a carga explosiva que levava consigo na porta do edifício, e os demais terroristas conseguiram entrar nas instalações, mas morreram durante um tiroteio travado com as forças de segurança afegãs.

De acordo com Farahi, durante o ataque também morreram seis policiais e um civil, e outros 16 civis, entre eles uma mulher, ficaram feridos.

"Todos os suicidas estão mortos e a luta terminou", concluiu o porta-voz, indicando que forças internacionais prestaram apoio durante a operação.