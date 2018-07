Ataque contra escola corânica deixa 7 feridos Sete pessoas, seis delas crianças, ficaram feridas em um atentado a bomba contra uma escola corânica na cidade nigeriana de Sapele, de maioria cristã. A explosão ocorreu após uma série de ataques do grupo islâmico Boko Haram contra igrejas católicas no Dia de Natal que deixou ao menos 40 mortos e provocou o temor do ressurgimento de violência sectária. Segundo a polícia, uma bomba caseira de baixa potência foi lançada de um veículo pela janela de uma sala de aula na terça-feira à noite.