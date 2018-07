Ataque contra escola islâmica deixa seis mortos e tensão sectária aumenta no país

Segundo a polícia, o atentado pode ser uma represália à recente onda de violência contra cristãos no norte do país, que matou cerca de 90 pessoas nas últimas semanas.

Além da violência sectária, a Nigéria tem enfrentado uma série de protestos contra o aumento do preço de combustíveis no país. Ontem, pelo segundo dia seguido, os nigerianos foram às ruas para pedir o retorno do subsídio estatal à gasolina. Trabalhadores do setor petrolífero, o mais importante do país, cruzaram os braços.