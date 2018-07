Ataque contra escola no Paquistão ere seis crianças Um homem armado com granadas atacou hoje uma escola privada em Karachi, no sul do Paquistão, durante uma cerimônia de premiação, matando o diretor e ferindo seis crianças antes de fugir. O policial Nasir Mehmood afirmou que o agressor apareceu quando dezenas de estudantes de 8 a 10 anos estavam reunidos do lado de fora da escola para receber os resultados do exame anual.