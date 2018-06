Ataque contra gasoduto deixa 28 feridos na Turquia

O ataque aconteceu na cidade de Eleskirt. A petrolífera estatal Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, também conhecida como Botas, ficará encarregada de resolver o problema no gasoduto.

Pelo menos 28 soldados ficaram feridos no ataque atribuído ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo). Os rebeldes detonaram a bomba quando as tropas passavam pelo gasoduto em um veículo militar, afirmou a agência de notícias estatal Anatólia. A maioria dos atingidos sofreu queimaduras leves, mas alguns ficaram feridos gravemente, afirmaram autoridades.

O PKK costuma atacar os dutos turcos que transportam petróleo e gás natural vindos do Irã e Iraque. O grupo luta pela autonomia do Curdistão desde 1984, e é listado como uma organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia. Mais de 40 mil pessoas morreram desde o início do conflito. As informações são da Dow Jones.