Ataque contra ministério mata 7 e fere 39 no Iraque Um atentado suicida matou ontem 7 pessoas e feriu 39 em um posto de controle perto do Ministério do Interior do Iraque, em Bagdá. Foi o segundo episódio de violência no país desde que o ministério, controlado pelo grupo político do premiê xiita Nuri al-Maliki, acusou na semana passada o vice-presidente sunita, Tariq al-Hashimi, de comandar um esquadrão da morte que teria agido contra xiitas.