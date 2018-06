Ataque contra ônibus de hospital deixa 8 mortos Pelo menos oito pessoas morreram ontem em um ataque contra um ônibus que levava médicos e militares para um hospital da cidade de Áden, no sul do Iêmen. Os terroristas abriram fogo contra o veículo e fugiram após o atentado. Até ontem à noite, nenhum grupo havia reivindicado a autoria do ataque, mas o governo iemenita, com base nas características da ação, suspeita da Al-Qaeda.