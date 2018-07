Ataque contra Otan deixa 17 mortos no Afeganistão

Um ataque com carro bomba na manhã de sábado, 29, contra um combio da Otan em Cabul, capital do Afeganistão, matou quatro afegãos e treze soldados da Otan.

O Taleban, que exige a saída imediata das tropas internacionais em terrtório afegão, reinvindicou a autoria do atentado. Ainda na manhã de sábado, houve outro ataque suicida a bomba em uma cidade na região leste do país, na Província de Kunar, direcionado a um edifício do governo.

E, no sul do país, um homem vestido como soldado do exército afegão matou dois soldados da Otan e se matou em seguida.

Associated Press, Reuters e Efe