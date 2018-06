Ataque contra político deixa cinco mortos no Paquistão A explosão de uma bomba que tinha como alvo um assessor do primeiro-ministro do Paquistão matou cinco pessoas, segundo informações do vice-inspetor geral da polícia, Abdullah Khan. De acordo com a autoridade, o dispositivo explodiu neste domingo na área de Shangla, perto do comboio de Amir Muqam, um assessor de gabinete e ex-parlamentar.