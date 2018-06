Ataque contra prédios deixa 33 mortos em Bagdá

Policiais disseram que os homens chegaram em veículos quatro por quatro aos prédios localizados no bairro de Zayounah, leste da capital. Segundo eles, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas. A área foi isolada.

Um funcionário do Ministério do Interior e funcionários da área da saúde confirmaram o número de mortos. A razão do ataque não estava clara. As fontes falaram em condição de anonimato porque não têm autorização para falar com meios de comunicação. Fonte: Associated Press.