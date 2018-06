Ataque contra shopping no Quênia deixa 31 mortos Nairóbi, 21/09/2013 - Subiu para 31 o número de mortos em um ataque terrorista contra um shopping de luxo na capital do Quênia, segundo informações do Centro Nacional de Operações de Desastres. O número ainda deve aumentar, já que as forças de segurança avançam dentro do Westgate Mall em busca dos terroristas, que ainda estariam no shopping.