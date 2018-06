Ataque contra xiitas deixa 20 mortos Um suicida detonou ontem um carro-bomba na rodoviária de Mussayab, 60 quilômetros ao sul de Bagdá, matando 20 xiitas que retornavam de uma peregrinação à cidade sagrada de Kerbala. Os religiosos trocavam de ônibus quando ocorreu a explosão. De acordo com as autoridades locais, o atentado deixou cerca de 50 feridos. A explosão evidencia a elevada tensão sectária - principalmente entre sunitas e xiitas -, que cresceu no país após a retirada da tropas americanas, em dezembro de 2011.