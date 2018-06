Ataque da Al-Qaeda a base militar no Iêmen deixa 24 mortos A Al Qaeda matou 16 soldados num ataque contra uma base do Exército no sul do Iêmen nesta sexta-feira, informaram fontes médicas e militares, em mais uma demonstração de força dos militantes islâmicos, apesar de uma campanha dos Estados Unidos com ataques aéreos para neutralizá-los.