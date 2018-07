Ataque da Al-Qaeda deixa 12 mortos no sul do Iêmen

O ataque feriu outros três combatentes da Al-Qaeda e um membro da força de segurança.

Em um incidente separado, militantes sequestraram um alto oficial da inteligência e dois soldados na cidade de Radda, localizada ao sul da capital Sanaa, afirmou um outro oficial.

A Al-Qaeda, que atua no Iêmen há anos, expandiu sua influência durante a agitação política do ano passado, quando milhões de iemenitas se reuniram e exigiram a renúncia do ex-presidente Ali Abdullah Saleh, que governou o país durante anos. O grupo militante assumiu o controle de diversas cidades no sul do país durante esse período.

Saleh deixou o poder em fevereiro e o novo presidente Abed Rabbo Mansour Hadi prometeu reestruturar o exército iemenita, excluindo os partidários do ex-presidente, a fim de conseguir combater a rede terrorista. As informações são da Associated Press.