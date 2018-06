Ataque da Al Qaeda mata cinco soldados do Iêmen

"Os agressores chegaram de carro ao posto de controle do exército, próximo das instalações de Balhaf. Eles abriram fogo com armas automáticas, matando cinco soldados antes de fugirem", disse a fonte, em condição de anonimato.

Os soldados pertenciam à unidade do exército responsável pela segurança da instalação de Balhaf, na província de Shabwa, da qual parte é administrada pela companhia francesa Total.

O ataque deste domingo segue uma onda terrorista contra pontos dos EUA, no qual a militantes da Al Qaeda são suspeitos de matar 38 pessoas no Iêmen, desde 28 de julho. Ameaças terroristas causaram um alarme de segurança e cerca de 19 embaixadas e consulados norte-americanos foram fechados no Oriente Médio e África nos últimos dias. Fonte: Dow Jones Newswire.