Ataque da Al-Qaeda no Iêmen deixa pelo menos seis mortos e 31 feridos

A polícia disse que o bombardeio na província de Dhamar, cerca de 100 quilômetros de Sanaa, tinha como alvo um quartel-general local do movimento Houthi, que ocupou uma série de cidades do Iêmen, incluindo a capital. Um dos mortos era um jornalista que trabalhava para uma rede de televisão do grupo.

A afiliada local da Al-Qaeda no Iêmen assumiu a responsabilidade pelo ataque em um comunicado publicado em sua conta no Twitter.

Os Houthis, apoiados pelo presidente deposto Ali Abdullah Saleh, são umas mais fortes facções no país envolvido em uma luta pelo poder com o presidente Abed Rabbo Mansour Hadi. Recentemente eles reforçaram as medidas de segurança em Sanaa por medo de ataques de militantes da Al-Qaeda.

Na quarta-feira, um homem-bomba atacou uma cerimônia organizada pelo Houthis para comemorar o nascimento do Profeta Muhammad, matando pelo menos 24 pessoas e ferindo cerca de 50 ao sul da capital. Outros confrontos relacionados entre membros de tribos e tropas do Exército mataram seis soldados e dois integrantes de tribos poucos dias antes. No sábado, homens armados mataram dois combatentes Houthi. Fonte: Associated Press.