Ataque da Otan mata 8 civis no Afeganistão

A coalizão liderada pelos Estados Unidos afirmou que estava a par da acusação e estava investigando o ataque realizado na noite de sábado em uma remota parte da província de Paktia. A morte de civis por forças estrangeiras tem sido um grande ponto de atrito entre a relação do presidente do Afeganistão Hamid Karzai com seus parceiros internacionais.

O líder afegão advertiu no início deste mês que as baixas civis poderiam minar a parceria estratégica com os Estados Unidos. A Otan também informou no domingo que quatro membros da coalizão foram mortos em ataques com bombas em estradas no sul do Afeganistão, elevando para 166 o número de membros da Otan apenas em 2012.

O Ministério da Defesa Britânico disse que um de seus soldados foi morto no sábado em uma explosão na região de Nahr-e Saraj na província de Helmand. As informações são da Associated Press.