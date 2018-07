Ataque da Otan no Afeganistão mata pelo menos 15 civis Pelo menos 15 civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortos em um ataque aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta quarta-feira no Afeganistão, na província de Logar, leste do país, afirmaram autoridades afegãs. De acordo com a Otan "muitos insurgentes" também foram mortos na ação, ordenada após tropas serem alvo de ataques de rebeldes.