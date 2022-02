Mapa da invasão na Ucrânia: veja onde foram os primeiros ataques da Rússia

KIEV - Semanas após os avisos dos Estados Unidos e da Otan de que um ataque da Rússia à Ucrânia era iminente, as tropas russas entraram em território ucraniano por vários flancos. Assim que o presidente russo Vladimir Putin anunciou na televisão na quinta-feira, 24, que havia decidido “realizar uma operação militar especial” na Ucrânia, explosões foram relatadas em todo o país. A invasão, ocorrida por mar, ar e terra já é a maior de um Estado contra outro na Europa desde a 2ª Guerra.

Em pouco tempo, o serviço nacional de emergência da Ucrânia relatou ataques em 10 regiões do país. Pelo Twitter, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, informou que a invasão não corria apenas no leste, onde a Rússia havia concentrado mais de 190.000 soldados e regiões separatistas enfrentavam bombardeios desde o começo da semana. Mas era um ataque em "larga escala".

Bombardeios foram feitos contra alvos militares na capital Kiev, em Kharkiv e outras cidades no centro e no leste. No começo da manhã, no horário local, sirenes antiaéreas soaram nas cidades de Kiev e Lviv, numa cena rara na Europa desde o fim da 2ª Guerra. O presidente Volodmir Zelenski divulgou vídeo afirmando que os russos atacaram pontos de fronteira e infraestrutura militar do país.

O Ministério do Interior da Ucrânia disse que as tropas russas desembarcaram na cidade portuária de Odessa, no sul, e estavam cruzando da Rússia para Kharkiv. Imagens capturadas por câmeras de segurança mostraram veículos militares russos cruzando para a Ucrânia a partir da Crimeia, a península que a Rússia tomou em 2014.

Ataques com foguetes atingiram caças ucranianos estacionados em um aeroporto nos arredores de Kiev, e a Ucrânia fechou seu espaço aéreo para voos comerciais, citando o “perigo potencial para a aviação civil”. Mais de 50 soldados ucranianos foram mortos e dezenas ficaram feridos nos combates na manhã de quinta-feira, disse Oleksiy Arestovich, assessor do presidente Zelenski.

Uma segunda onda de mísseis atingiu a Ucrânia esta manhã, de acordo com um assessor próximo de Zelenski. Um correspondente da agência de notícias Reuters ouviu uma série de explosões em Kiev às 12h no país (cerca de 7h de Brasília). A Ucrânia afirmou ainda que destruiu quatro tanques russos em um estrada ao leste de Kharkiv e matou 50 soldados próximo a uma cidade na região de Luhansk, além de ter abatido um sexto avião da Rússia./NYT