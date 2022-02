Ataque da Rússia na Ucrânia desacelera após um início agressivo

Helene Cooper e Eric Schmitt, The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Para os militares russos, a parte difícil veio rapidamente.

No primeiro dia da invasão da Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin, seus generais e tropas seguiram uma estratégia de livro didático para invasões terrestres. Eles atacaram as instalações militares e os sistemas de defesa aérea do país com mísseis lançados do ar, mar e terra, buscando apropriar-se dos céus, e enviaram forças para Kiev, a capital, com o objetivo de decapitar o governo do presidente democraticamente eleito , Volodmir Zelenski.

Mas então, as coisas desaceleraram. Uma coisa é cruzar a fronteira de outro país com tanques e artilharia, protegidos por aviões de guerra acima, dizem autoridades e analistas do Pentágono. Outra coisa é sitiar cidades e um exército povoado por pessoas dispostas a colocar suas vidas em risco para proteger o que consideram seu direito soberano à autodeterminação.

Um dia depois de entrar na Ucrânia, as forças russas perderam algum impulso, disseram altos funcionários americanos e britânicos, enquanto os combatentes ucranianos montavam uma resistência. Nenhum centro populacional foi tomado, disse um alto funcionário do Departamento de Defesa a repórteres no Pentágono na sexta-feira. A Rússia também não conseguiu alcançar a superioridade aérea sobre a Ucrânia, em parte porque os ucranianos estão usando sistemas móveis e em parte porque os mísseis russos atingiram antigos locais de defesa aérea, o que poderia mostrar uma falha na inteligência russa. A defesa aérea ucraniana e os sistemas de defesa antimísseis foram degradados, disse o Pentágono, mas a força aérea do país ainda estava pilotando aviões e negando acesso aéreo à Rússia.

Além disso, disseram autoridades, a Rússia estava realizando a maioria de suas operações iniciais durante o dia, sugerindo que sua capacidade de lutar à noite – uma marca registrada das forças armadas americanas – era menos eficaz.

“As forças armadas ucranianas continuam a oferecer forte resistência”, disse o tenente-general Jim Hockenhull, chefe britânico de inteligência de defesa.

Dito isso, autoridades do Pentágono alertaram que a Rússia havia enviado apenas um terço dos 150 a 190 mil soldados que havia concentrado nas fronteiras da Ucrânia, para que Moscou pudesse intensificar a pressão a qualquer momento. Autoridades militares disseram que a Rússia ainda está nas fases iniciais de uma operação que pode levar de duas a três semanas para capturar a maior parte do país.

Autoridades disseram que a Rússia iniciou um ataque anfíbio do Mar de Azov, perto de Mariupol, no sul. A infantaria naval russa desembarca por lá, com oficiais militares avaliando que o plano é avançar em direção à cidade. Os militares russos, com sua vantagem decisiva em guerra cibernética, tanques, armamento pesado, mísseis, aviões de combate, navios de guerra e números absolutos, superam os da Ucrânia.

Mas as guerras não são travadas apenas no papel. Enquanto a Rússia estabeleceu linhas de ataque em três cidades – Kiev no norte, Kharkiv no nordeste e Kherson no sul – as tropas ucranianas estão lutando para manter as três. Significativamente, disse o alto funcionário de defesa dos EUA, o comando e o controle ucranianos permanecem intactos.

As linhas de ataque da Rússia estão com gargalos, disse uma segunda autoridade, enquanto as tropas ucranianas se envolvem ferozmente contra os russos. A resistência, disse o funcionário, é o motivo pelo qual as tropas russas reunidas na fronteira não atravessaram. Mas o funcionário alertou que mais dessas tropas fluirão rapidamente para as cidades - particularmente Kiev - se os elementos avançados quebrarem as tropas ucranianas que as detiveram.

"Não é aparente para nós que as forças russas nas últimas 24 horas tenham sido capazes de executar seus planos como eles julgaram que fariam", disse John F. Kirby, porta-voz-chefe do Pentágono, na sexta-feira. “Mas é uma situação dinâmica.”

Quando algumas tropas russas entraram em um distrito ao norte de Kiev, ataques de mísseis atingiram a cidade e foguetes atingiram prédios residenciais. Se a inteligência russa descobrir onde Zelenski e o resto da liderança ucraniana estão se escondendo, os militares russos provavelmente tentarão eliminá-los com foguetes e ataques aéreos, disse um alto funcionário do governo Biden em entrevista. Mas se isso não funcionar, as forças russas podem recorrer ao combate urbano, um esforço mais difícil.

“A parte fácil é atacar com mísseis e atingir aeródromos”, disse o coronel aposentado David Lapan, veterano de 30 anos do Corpo de Fuzileiros Navais. “Mas a narrativa de que eles invadiram a Ucrânia é muito prematura. Estamos apenas a alguns dias disso, e pode durar muito tempo.”

Altos funcionários do Pentágono ecoaram essa visão. Tropas russas estão cercando Kiev com o objetivo de isolar e possivelmente sitiar a capital, disse o alto funcionário de Biden. Ele disse que as forças russas tinham uma lista da equipe de liderança de Zelenski e tentariam matar ou capturar essas autoridades se ataques aéreos direcionados não alcançassem o objetivo de Putin de eliminar o governo. Mas as tropas e os cidadãos ucranianos estão revidando, disse ele, o que significa que a Rússia, apesar de todo o seu poderio militar, pode não ter facilidade em alcançar seus objetivos. Seria sangrento, disse ele.

Já é. Em uma conversa capturada em uma gravação de áudio que foi compartilhada e twittada em todo o mundo, um navio de guerra russo ordenou que 13 soldados que protegiam a pequena Ilha da Cobra no sul do país “se rendessem”, ou seriam “bombardeados”. Um guarda de fronteira ucraniano respondeu desafiadoramente: “Navio de guerra russo”, disse ele, “vá se f*”.

O navio de guerra abriu fogo e matou todos os 13 guardas de fronteira. Essa pequena vitória da Rússia no campo de batalha, disse um funcionário do Pentágono, pode inspirar os ucranianos e custar Putin aos olhos do público em casa.

“Os ucranianos são superados em tecnologia e poder de combate, especialmente no ar e no mar, mas estão lutando em sua terra natal para proteger seus filhos e famílias”, disse o almirante aposentado James G. Stavridis, ex-comandante supremo aliado do Exército. “A motivação é muito maior do lado deles, e os intangíveis podem ajudar.”

O ataque militar russo continuou na sexta-feira como começou no dia anterior: com o terrível baque de ataques de artilharia em aeroportos e instalações militares em toda a Ucrânia.

O Pentágono disse que os russos, usando mísseis e artilharia de longo alcance, estavam enfrentando uma resistência particularmente forte perto de Kiev e Kharkiv.

Mas as tropas russas também estão intensificando seus ataques cibernéticos em sites de mídia e outras comunicações, bem como contra uma grande barragem que fornece energia ao sul da Ucrânia, disse o alto funcionário do Pentágono. Ele acrescentou, no entanto, que Zelenski e seus principais assessores civis ainda estavam em comunicação com os comandantes ucranianos.

Por que a Rússia não lançou ataques cibernéticos ainda maiores em todo o país e encerrou praticamente todas as comunicações para cortar unidades militares de seus comandantes em Kiev e umas das outras permaneceu um mistério na sexta-feira.

Autoridades militares dos EUA disseram que pode ser que os esforços para proteger as comunicações da Ucrânia em antecipação a um grande ataque da Rússia estejam ajudando. Ou, como acredita-se que muitas das comunicações de internet e telefone da Ucrânia passam pela Rússia, Moscou pode estar deixando algumas linhas abertas para espionar oficiais civis e militares ucranianos.

Na quinta-feira à noite, forças especiais russas e tropas aerotransportadas invadiram os arredores de Kiev. E na sexta-feira, as forças aerotransportadas russas bloquearam Kiev a partir do oeste, afirmou o Ministério da Defesa, depois de capturar um aeródromo na área em um ataque que usou “mais de 200 helicópteros russos”. Se for preciso, isso poderia criar uma ponte aérea que permitiria à Rússia enviar centenas de tropas para ajudar a cercar a capital.

As forças ucranianas, que autoridades disseram ter derrubado vários jatos russos e um helicóptero nas primeiras horas do conflito na quinta-feira, estavam lutando ao longo de uma ampla linha de frente para manter o controle sobre seu país.

Ao meio-dia de sexta-feira, as forças russas dispararam mais de 200 mísseis, principalmente foguetes balísticos de curto alcance, mas também mísseis de cruzeiro e foguetes disparados do Mar Negro, contra alvos em toda a Ucrânia, segundo o alto funcionário do Pentágono, que falou sob condição de anonimato.

Os alvos eram principalmente militares: quartéis, depósitos de munição e campos aéreos, disse o funcionário, em um movimento esperado para destruir o máximo possível dos militares ucranianos desarmados, bem como para ajudar a enfraquecer qualquer movimento de guerrilha que possa surgir das cinzas de um exército ucraniano derrotado.

A Rússia insistiu que não estava bombardeando alvos civis e estava tentando limitar as baixas nas forças armadas ucranianas. "Nenhum ataque contra a infraestrutura civil está sendo realizado", disse o ministro das Relações Exteriores, Sergey V. Lavrov, na sexta-feira.

Mas o alto funcionário do Pentágono contestou essa alegação, dizendo que algumas áreas residenciais civis foram atingidas, embora o funcionário não possa dizer se elas foram deliberadamente alvejadas.

O fim da batalha por Kiev provavelmente sinalizará os planos maiores de Putin para a Ucrânia.

“O objetivo de Putin é instalar um novo governo e fazer com que eles façam o trabalho sujo”, disse o deputado Michael Waltz, republicano da Flórida e ex-boina verde do Exército que viajou para a Ucrânia em dezembro. “Não está claro se ele está subestimando o nível de nacionalismo ucraniano que se desenvolveu desde 2014.”

Waltz disse que se encontrou com o principal comando da Ucrânia naquela viagem de dezembro. “Ele estava muito focado em desenvolver uma organização de resistência”, disse Waltz, “mas não tenho certeza se ele teve tempo suficiente”.