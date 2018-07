Ataque das Farc afeta radares e atrasa voos na Colômbia Um ataque de guerrilhas de esquerda das Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc) matou um policial e danificou uma estação de radares que gerencia o tráfego aéreo na maior parte do sudoeste do país, de acordo com autoridades de aviação civil. Consequentemente, os voos comerciais da Colômbia, do Equador e do Panamá serão atrasados, avisaram autoridades ontem.