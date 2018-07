Ataque das Farc deixa 2 mortos e 9 feridos no sul Um ataque com disparos de metralhadoras e foguetes artesanais - atribuído à guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) - deixou ontem pelo menos dois mortos e nove feridos, entre eles soldados, no povoado de Puerto Rico, no sul do país. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos (foto), afirmou que a ação foi "covarde" e disse que as Farc não têm capacidade de combater a força pública.