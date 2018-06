Ataque das Farc deixa 30 mil sem luz Pelo menos 30 mil pessoas de duas cidades no sul da Colômbia ficaram sem energia elétrica em razão de um ataque a bomba contra a estação que atende a esses locais. O atentado, atribuído à Frente 15 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), ocorreu na quarta-feira no município de La Montañita, no Departamento (Estado) de Caquetá, cerca de 380 quilômetros a sudoeste de Bogotá.